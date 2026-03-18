A cinquant’anni dal rapimento di Aldo Moro, il nipote dell’ex presidente del Consiglio ricorda come gli agenti desiderassero rimanere vicini a lui durante la vicenda. La strage di via Mario Fani, avvenuta nel giorno in cui le Brigate rosse rapirono Moro e uccisero i cinque membri della scorta, resta uno degli eventi più drammatici della storia italiana.

Sono passati cinquant’anni dalla strage di via Mario Fani, in cui le Brigate rosse rapirono il presidente del Consiglio Aldo Moro, massacrando i cinque agenti della scorta. A ricordare gli uomini che hanno adempiuto al proprio compito, fino alla fine e con coraggio, è stato il nipote dell’ex premier ucciso qualche mese dopo dai terroristi comunisti. «Temo che, piano piano, inizino a non esserci più persone disposte a sacrificare la propria vita per il proprio Paese», ha spiegato Luca Moro, senza dimenticare che «però i pacificatori e i costruttori di pace, a un certo punto della storia, tornano sempre, quindi la speranza rimane. Come avrebbe potuto dire il nonno: non c’è via che conduca alla pace, la pace è la via». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rapimento Moro 50 anni dopo, il nipote: “Gli agenti vollero restargli accanto. Ha sempre tutelato l’istituto referendario”

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