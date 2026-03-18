Rampelli denuncia i licei che ignorano le Foibe e dall'Ufficio scolastico regionale scattano subito controlli

Un deputato di Fratelli d’Italia ha segnalato che alcuni licei romani non hanno trattato il tema delle Foibe, portando all'avvio di controlli da parte dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio. La questione riguarda l'insegnamento di un episodio storico molto delicato, e le verifiche sono state avviate subito dopo l’interrogazione presentata in Parlamento.

Dopo l'interrogazione del deputato di FdI contro le scuole romane accusate di aver ignorato le Foibe, sono scattati i controlli dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio. In una nota inviata a uno dei licei incriminati si chiede di conoscere le attività promosse per celebrare il Giorno del Ricordo. La legge però, non impone alcun obbligo nei confronti degli istituti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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