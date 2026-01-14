L’Ufficio Scolastico Regionale ha annunciato che domani si terrà una riunione al Ministero, durante la quale saranno definiti i dettagli delle prossime azioni. I direttori regionali adotteranno provvedimenti amministrativi per procedere con il dimensionamento delle scuole, attività che in precedenza spettava alle Regioni. Questo passo mira a garantire una gestione più efficace e coordinata del territorio scolastico.

"Avremo una riunione domani (oggi per chi legge, ndr) al ministero nella quale avremo i dettagli, quello che posso dire è che i direttori regionali attueranno dei provvedimenti amministrativi per procedere con il dimensionamento che avrebbero dovuto fare le Regioni. In Toscana la situazione è chiarissima, la Regione ha già identificato i 16 accorpamenti, che riguardano scuole delle province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Firenze, Grosseto e Siena". Così Luciano Tagliaferri (nella foto), direttore dell’Ufficio scolastico regionale toscano dopo il commissariamento della Toscana, e altre tre Regioni, da parte del Governo per il mancato accorpamento degli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ufficio scolastico regionale: "Procederemo"

Leggi anche: Donatella D’Amico confermata all’Ufficio scolastico regionale

Leggi anche: Filippo Serra nuovo direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L’ufficio scolastico regionale: "Procederemo" - "Avremo una riunione domani (oggi per chi legge, ndr) al ministero nella quale avremo i dettagli, quello che posso ... msn.com