Ci sono scuole che hanno ignorato le Foibe | la denuncia di Rampelli che segnala la lista a Valditara

Il vicepresidente della Camera ha presentato una lista di scuole che, il 10 febbraio, non hanno celebrato il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle Foibe. Rampelli ha consegnato questa lista al ministro dell’Istruzione, segnalando le scuole che non hanno partecipato alle attività commemorative previste. La questione riguarda specificamente alcune istituzioni scolastiche e la loro mancata adesione alla giornata di ricordo.

Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli ha stilato una lista di scuole che lo scorso 10 febbraio avrebbero ignorato il Giorno del Ricordo, la commemorazione per le vittime delle Foibe. In un'interrogazione, il parlamentare di FdI ha chiesto al ministro dell'Istruzione di effettuare delle verifiche nei confronti degli istituti finiti sotto accusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Totò Di Natale: “Oggi ci sono ragazzini che hanno già il procuratore, ma lasciateli giocare”L'ex calciatore non ha usato troppi giri di parole per spiegare qual è il metodo che adotta nella sua scuola calcio: "I genitori non li faccio...

Domenico morto dopo un trapianto fallito: “Ci hanno consigliato di non parlare per tenerlo in lista”Chiede verità la mamma del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto al Monaldi dopo un trapianto.

Tutti gli aggiornamenti su 8220 Ci sono scuole che hanno ignorato...

Temi più discussi: Le scuole non possono ignorare le foibe, Rampelli (FdI) consegna a Valditara la lista nera degli istituti che hanno eluso il Giorno del Ricordo; Saluzzo, gli studenti del Bodoni in visita alla mostra Le tragedie del confine orientale: l’Istria, le foibe, l’esodo; Consiglio regionale: in Commissione Sesta focus su precariato CNR, memoria delle foibe e turismo; La panchina del ricordo, in piazza Cavour un'iniziativa per ricordare le vittime delle foibe.

Le scuole non possono ignorare le foibe, Rampelli (FdI) consegna a Valditara la lista nera degli istituti che hanno eluso il Giorno del RicordoIl 10 febbraio di ogni anno, le scuole italiane hanno l’obbligo di ricordare le foibe: gli istituti scolastici che vengono meno al dovere civico e storico di celebrare il Giorno del Ricordo devono g ... tecnicadellascuola.it

Ricordo vittime delle foibe. Cerimonia e scuole a teatroSANTA CROCEUna corona di alloro per i martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La cerimonia della commemorazione si è svolta al giardino vittime delle Foibe, all’angolo tra via XI Febbraio e ... lanazione.it

Il 10 febbraio di ogni anno, le scuole italiane hanno l’obbligo di ricordare le foibe: gli istituti scolastici che vengono meno al “dovere civico e storico” di celebrare il Giorno del Ricordo devono giustificarne i motivi. A sostenerlo è Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, - facebook.com facebook

Il Sacrificio e l’Accoglienza - I Meridionali Martiri delle foibe e l’accoglienza degli Esuli dal Confine Orientale d’Italia nelle Regioni del Sud ift.tt/Ngbc7IT #evento #takethedate x.com