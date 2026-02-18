Ramadan e Quaresima al via oggi la rara coincidenza che unisce cristiani e musulmani

Oggi, il 18 febbraio, inizia una doppia stagione di preghiera che accomuna cristiani e musulmani, poiché si sovrappongono la Quaresima e il Ramadan. Questa coincidenza si verifica di rado e coinvolge milioni di fedeli in tutto il mondo. Per i musulmani, il Ramadan segna il mese sacro del digiuno, mentre per i cristiani rappresenta un periodo di penitenza e riflessione. La sovrapposizione di queste due tradizioni religiose crea un momento di attenzione condivisa e di pratiche spirituali simultanee.

Quaresima e Ramadan: "Disarmiamo le parole"L’arcivescovo Matteo Zuppi ha lanciato un appello durante il periodo tra Quaresima e Ramadan, chiedendo di mettere da parte le parole offensive e i pregiudizi.

Oggi 17 dicembre, San Giovanni de Matha: libera i cristiani dalla schiavitù dei musulmaniIl 17 dicembre si celebra San Giovanni de Matha, sacerdote e fondatore dell'ordine dei Trinitari, impegnato a liberare i cristiani dalla schiavitù dei musulmani.

