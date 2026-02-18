Ramadan e Quaresima al via oggi la rara coincidenza che unisce cristiani e musulmani
Oggi, il 18 febbraio, inizia una doppia stagione di preghiera che accomuna cristiani e musulmani, poiché si sovrappongono la Quaresima e il Ramadan. Questa coincidenza si verifica di rado e coinvolge milioni di fedeli in tutto il mondo. Per i musulmani, il Ramadan segna il mese sacro del digiuno, mentre per i cristiani rappresenta un periodo di penitenza e riflessione. La sovrapposizione di queste due tradizioni religiose crea un momento di attenzione condivisa e di pratiche spirituali simultanee.
(Adnkronos) – Al via oggi mercoledì 18 febbraio, con una rara coincidenza, due delle principali osservanze religiose cristiane e islamiche: Quaresima e Ramadan, l nono mese del calendario islamico. Una data che segna l'avvio di un periodo di digiuno e riflessione per entrambe le comunità a livello globale. Per i cristiani, tale data corrisponde al Mercoledì. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Quaresima e Ramadan: "Disarmiamo le parole"L’arcivescovo Matteo Zuppi ha lanciato un appello durante il periodo tra Quaresima e Ramadan, chiedendo di mettere da parte le parole offensive e i pregiudizi.
Oggi 17 dicembre, San Giovanni de Matha: libera i cristiani dalla schiavitù dei musulmaniIl 17 dicembre si celebra San Giovanni de Matha, sacerdote e fondatore dell'ordine dei Trinitari, impegnato a liberare i cristiani dalla schiavitù dei musulmani.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ramadan al via oggi, cos’è e quanto dura: nel 2026 la rara coincidenza con la Quaresima; Quest'anno iniziano in contemporanea la Quaresima per i fedeli cristiani e il Ramadan per i fedeli musulmani; ASIA/FILIPPINE - Il Vescovo Bagaforo: Quaresima e Ramadan iniziano insieme, opportunità per costruire armonia tra cristiani e musulmani; Lo stesso start per due cammini: Quaresima e Ramadan si incontrano nel nome del Dio della pace.
Ramadan e Quaresima al via oggi, la rara coincidenza che unisce cristiani e musulmaniAl via oggi mercoledì 18 febbraio, con una rara coincidenza, due delle principali osservanze religiose cristiane e islamiche: Quaresima e Ramadan, l nono mese del calendario islamico. Una data che ... adnkronos.com
Ramadan: card. Zuppi (Bologna), coincidenza con la Quaresima ci spinge alla ricerca di vie comuni di pace e collaborazioneDesidero farvi arrivare i miei più cari auguri all’inizio del vostro sacro mese di Ramadan, che quest’anno coincide con la santa Quaresima cristiana. Viviamo dunque lo stesso tempo di penitenza, preg ... agensir.it
Zuppi, 'quest'anno bella coincidenza di Quaresima e Ramadan'. 'Ci spinga alla ricerca di vie comuni di pace e collaborazione' #ANSA x.com
Quest'anno iniziano in contemporanea la Quaresima per i fedeli cristiani e il Ramadan per i fedeli musulmani: due periodi diversi nell'origine ma accomunati da preghiera, digiuno e carità. Migliaia i fedeli coinvolti nel Varesotto facebook