Ramadan e Quaresima al via oggi la rara coincidenza che unisce cristiani e musulmani

Oggi, il 18 febbraio, inizia una doppia stagione di preghiera che accomuna cristiani e musulmani, poiché si sovrappongono la Quaresima e il Ramadan. Questa coincidenza si verifica di rado e coinvolge milioni di fedeli in tutto il mondo. Per i musulmani, il Ramadan segna il mese sacro del digiuno, mentre per i cristiani rappresenta un periodo di penitenza e riflessione. La sovrapposizione di queste due tradizioni religiose crea un momento di attenzione condivisa e di pratiche spirituali simultanee.

(Adnkronos) – Al via oggi mercoledì 18 febbraio, con una rara coincidenza, due delle principali osservanze religiose cristiane e islamiche: Quaresima e Ramadan, l nono mese del calendario islamico. Una data che segna l'avvio di un periodo di digiuno e riflessione per entrambe le comunità a livello globale. Per i cristiani, tale data corrisponde al Mercoledì.

Quaresima e Ramadan: "Disarmiamo le parole"L’arcivescovo Matteo Zuppi ha lanciato un appello durante il periodo tra Quaresima e Ramadan, chiedendo di mettere da parte le parole offensive e i pregiudizi.

