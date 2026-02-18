Il 18 febbraio 2026, il Ramadan inizia con il calcolo della Luna che determina l’apertura del mese sacro. La data può variare a seconda delle osservazioni lunariche, e quest'anno ci sono delle differenze rispetto alle previsioni iniziali. Per i musulmani, il Ramadan comporta il digiuno dall’alba al tramonto, preghiere quotidiane e atti di carità.

Il 18 febbraio ha inizio il Ramadan 2026. L’osservatorio di Tamir, in Arabia Saudita, ha annunciato l’avvistamento della nuova Luna. L’inizio del digiuno è stato confermato anche in Egitto, Yemen, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait, che seguiranno lo stesso calendario. I musulmani sono chiamati a rispettare diverse regole durante il mese “sacro”. Cos’è il Ramadan Il Ramadan è il nono mese del calendario islamico e comincia con l’osservazione della luna crescente. Per circa due miliardi di musulmani nel mondo, consiste in un periodo di digiuno dall’alba al tramonto, preghiera e carità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Quando inizia il Ramadan 2026, avvio del mese sacro slitta per la Luna: le regole per i musulmani e le date

Ramadan 2026: Scienza e Fede in Italia per definire l’inizio del mese sacro, tra osservazione lunare e dati astronomici.Il Ramadan 2026 inizierà il 18 febbraio, una data che dipende sia dall’osservazione della luna sia dai calcoli astronomici, decisione presa dai religiosi italiani per garantire precisione.

Quando inizia Sanremo 2026: le date del FestivalCarlo Conti guida il Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 6 all’11 febbraio, dopo aver confermato la propria presenza nel cast di conduttori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.