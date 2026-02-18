Quando inizia il Ramadan 2026 avvio del mese sacro slitta per la Luna | le regole per i musulmani e le date
Il 18 febbraio 2026, il Ramadan inizia con il calcolo della Luna che determina l’apertura del mese sacro. La data può variare a seconda delle osservazioni lunariche, e quest'anno ci sono delle differenze rispetto alle previsioni iniziali. Per i musulmani, il Ramadan comporta il digiuno dall’alba al tramonto, preghiere quotidiane e atti di carità.
Il 18 febbraio ha inizio il Ramadan 2026. L’osservatorio di Tamir, in Arabia Saudita, ha annunciato l’avvistamento della nuova Luna. L’inizio del digiuno è stato confermato anche in Egitto, Yemen, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait, che seguiranno lo stesso calendario. I musulmani sono chiamati a rispettare diverse regole durante il mese “sacro”. Cos’è il Ramadan Il Ramadan è il nono mese del calendario islamico e comincia con l’osservazione della luna crescente. Per circa due miliardi di musulmani nel mondo, consiste in un periodo di digiuno dall’alba al tramonto, preghiera e carità. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Ramadan 2026: Scienza e Fede in Italia per definire l’inizio del mese sacro, tra osservazione lunare e dati astronomici.Il Ramadan 2026 inizierà il 18 febbraio, una data che dipende sia dall’osservazione della luna sia dai calcoli astronomici, decisione presa dai religiosi italiani per garantire precisione.
