Iran la guerra in diretta | raid israeliani su Beirut due morti a Tel Aviv Teheran minaccia vendetta per la morte di Larijani
Nella notte, bombardamenti israeliani hanno colpito Beirut, causando danni e morti. A Tel Aviv, due persone sono state uccise da una bomba iraniana. Nel frattempo, Teheran ha annunciato che reagirà in modo deciso alla morte di Larijani, morto in circostanze non specificate. La situazione rimane tesa, con conseguenze che coinvolgono diverse città della regione.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: raid israeliani su Beirut, due morti ieri sera a Tel Aviv per una bomba iraniana. Lascia il capo dell'antiterrorismo Usa, in polemica con Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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