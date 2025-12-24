Prato | spaccio di droga arrestate 5 persone Sequestrati crack cocaina hashish ed eroina

I carabinieri di Prato hanno arrestato cinque persone con l'accusa di spaccio: sono colte in flagranza. Sequestrati crack, cocaina, hashish ed eroina L'articolo proviene da Firenze Post.

