A cinque anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, artista italiana che ha avuto un ruolo importante nel panorama musicale e televisivo, si torna a parlare del patrimonio che spetta al suo figlio adottivo. La sua vita privata, sempre mantenuta riservata, torna al centro dell’attenzione mentre si discute di questioni legate ai suoi beni e alla famiglia.

A cinque anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, artista eterna che ha insegnato all’Europa il vero significato della libertà, il velo di riservatezza che ha sempre avvolto la sua vita privata torna a sollevarsi. Al centro di questa vicenda troviamo Gian Luca Pelloni Bulzoni, suo assistente e oggi definito come figlio adottivo della star. Secondo le recenti ricostruzioni, scaturite da un contenzioso contro una società spagnola, verrebbe confermato ciò che le ultime volontà della Carrà custodivano con cura. Gian Luca Pelloni Bulzoni è ufficialmente il figlio adottivo e l’erede universale del suo patrimonio. Fino a poco tempo fa, si pensava infatti che la cospicua eredità fosse destinata agli amatissimi nipoti, che comunque compaiono nelle sue volontà finali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raffaella Carrà, il patrimonio milionario che spetta al figlio adottivo

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