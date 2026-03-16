Si parla di un presunto figlio adottivo di Raffaella Carrà, che secondo alcune voci sarebbe l’unico erede del patrimonio dell’artista. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e sollevato discussioni sulla sua possibile identità. Al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli certi su questa figura misteriosa. La questione rimane al centro di attenzione e discussione pubblica.

Chi è il presunto figlio adottivo di Raffaella Carrà. Un colpo di scena che riaccende i riflettori sull’eredità di una delle icone più amate dello spettacolo italiano. Secondo quanto emerge da documenti giudiziari citati dal Corriere della Sera, Raffaella Carrà avrebbe avuto un figlio adottivo “segreto”, che oggi sarebbe anche l’unico erede legittimo del suo patrimonio artistico. Il suo nome è Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma. Pelloni Bulzoni è una figura che nella vita della cantante non era affatto sconosciuta: per anni è stato segretario personale e manager della star della televisione italiana. Oggi dirige la Arcoiris Edizioni Musicali, società attiva nel settore della produzione e gestione dei diritti musicali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Raffaella Carrà, spunta il “figlio adottivo segreto”: sarebbe l’unico erede del patrimonio dell’artista

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