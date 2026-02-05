Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare | l' assessore Calabrò incontra gli studenti dell' Infaop

Questa mattina, l’assessore Mimma Calabrò ha incontrato gli studenti dell’Infaop di via Castellana, durante una giornata dedicata alla prevenzione dello spreco alimentare. L’evento fa parte del progetto “Spreco Zero” e si inserisce nella 13ª Giornata nazionale di sensibilizzazione sull’argomento. Calabrò ha parlato con i giovani, spiegando l’importanza di ridurre gli sprechi e di adottare comportamenti più responsabili. L’iniziativa ha coinvolto attivamente gli studenti, che hanno ascoltato e partecipato a diverse attività sul tema

Questa mattina l'assessore alle Attività sociali, Mimma Calabrò ha partecipato ad un evento organizzato all'istituto Infaop di via Castellana nell'ambito del progetto "Spreco Zero" nella 13ma giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Per questa occasione, gli studenti del primo.

