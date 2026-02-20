Rafael Leao ha raccontato che Zlatan Ibrahimovic è molto esigente come calciatore. Il portoghese ha detto che l’attaccante svedese gli ha dato un grande aiuto durante gli anni al Milan, tra consigli e motivazione. Leao ha anche commentato che desidera mantenere un buon rapporto con Ibrahimovic, anche ora che non sono più compagni di squadra. Ibrahimovic, che ora lavora come consulente per il Milan, ha lasciato un segno importante nella crescita del giovane attaccante. La loro collaborazione continua a essere un punto di riferimento per Leao.

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato così a 'CBS Sports' nel nuovo episodio di "Kickin' It". Per l'occasione, Leao ha anche parlato del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra in rossonero dal 2020 al 2023 e attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero. "Era molto esigente da calciatore, anche troppo. Una volta ha giocato una partita in allenamento con alcuni della Primavera. Dopo aver perso andò dal mister che quella era l'ultima volta che quei giovani sarebbero venuti ad allenarsi con noi. Per me è sempre stata una pressione positiva, con persone così puoi imparare tanto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao: “Ibrahimovic esigente da calciatore. Mi ha aiutato tanto. Lo voglio nella mia vita”

Leggi anche: Liberali ricorda i suoi anni al Milan: “Fonseca mi ha aiutato tanto. Florenzi mi è stato molto vicino”

Leggi anche: Liberali ricorda il Milan: “Fonseca mi ha aiutato tanto”. L’aneddoto su Florenzi

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.