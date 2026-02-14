Juventus la conferenza di Locatelli Siamo sulla strada giusta

Manuel Locatelli ha tenuto una conferenza stampa questa mattina, perché la Juventus ha deciso di affidargli il ruolo di portavoce prima della partita contro l’Inter, invece di Luciano Spalletti. Durante l’incontro, il centrocampista ha detto che la squadra crede di essere sulla strada giusta e si sente fiduciosa, anche grazie agli ultimi allenamenti intensi. Locatelli ha anche aggiunto che la squadra sta lavorando duramente per mettere in campo il meglio possibile e affrontare la sfida con determinazione.

