questi mocassini di tommy hilfiger con monetina dorata sono un capolavoro preppy e anche il liverpool fc approva

I mocassini di Tommy Hilfiger con monetina dorata sono stati presentati come un esempio di stile preppy e sono stati approvati anche dal Liverpool FC. Questi mocassini sono stati segnalati come un prodotto di tendenza, e la loro popolarità si riflette anche nelle preferenze di un club di calcio. Tutti i prodotti presentati su GQ Italia sono selezionati indipendentemente dai redattori.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non è mai troppo tardi per un paio di mocassini uomo con cui elevare la propria aura preppy, e Tommy Hifliger a quanto pare lo sa benissimo. Chi, a prescindere dal proprio lavoro più o meno sedentario in ufficio, vorrebbe mai rinunciare al mood di eterno studente del college, performante nelle materie stem e letterarie tanto quanto in quelle atletiche? Già, nessuno. E allora ecco che a riscoprire il fascino autentico di questa scarpa arriva proprio Tommy Hilfiger, un brand che di sport e attitudine studentesca si intende parecchio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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