Nel 2016, di fronte a un tentativo di modificare l’architettura costituzionale, una persona ha espresso il proprio voto negativo. Recentemente, ha pubblicato un commento in cui afferma che una riforma non mira a rendere i processi più veloci, ma a rendere i giudici più timorosi. La motivazione principale riguarda questioni di etica e di tecnica, secondo quanto dichiarato dall’autore.

di Massimiliano Di Fede Nel 2016, di fronte al tentativo di Matteo Renzi di stravolgere l’architettura costituzionale, scelsi il NO. Oggi, a dieci anni di distanza, ci ritroviamo davanti a una sfida analoga, ma ancora più insidiosa. Il referendum del 22 e 23 marzo non è solo una consultazione sulla giustizia; è un passaggio cruciale per la tenuta democratica. Voterò NO per ragioni che intrecciano l’etica pubblica e la difesa tecnica dei contrappesi dello Stato. Piero Calamandrei ammoniva che, quando si discute della Carta, i banchi del governo dovrebbero essere vuoti: la Costituzione è di tutti, non di una maggioranza contingente. Questa riforma, invece, nasce come un atto di forza di una destra che sembra voler regolare i conti con la storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Questa riforma non vuole processi più rapidi, ma giudici più timorosi. Voto No per etica e tecnica!

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