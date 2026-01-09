La pasta con il ragù di nutria? Stanno mangiando topi giganti ed è vietato per legge | la stoccata dello chef Guido Mori

Recentemente si è aperto un dibattito sulla cucina con carne di nutria, una specie invasiva spesso utilizzata in alcune ricette. Tuttavia, ci sono limiti legali e considerazioni etiche che regolano il suo consumo. Lo chef Guido Mori ha evidenziato come, nonostante la richiesta di piatti con ragù di nutria, questa pratica sia vietata dalla legge e sollevi importanti questioni di sicurezza alimentare.

