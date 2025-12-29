Faccio il sugo di nutria ha una carne tenera e gustosa ottima per i bigoli al ragù È tenera e gustosa come il coniglio piace sempre | parla lo chef Daniele Pivatello

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo chef Daniele Pivatello presenta il sugo di nutria, una preparazione che valorizza la carne tenera e saporita di questo animale, ideale per i bigoli al ragù. La nutria, simile al coniglio per gusto e consistenza, rappresenta un’alternativa interessante e raffinata, apprezzata per la sua delicatezza. Una scelta che unisce tradizione e innovazione, perfetta per chi desidera scoprire nuovi sapori senza rinunciare alla qualità.

Immaginate di andare al ristorante, arrivare magari già affamati o semplicemente con l’acquolina in bocca. Vi sedete al tavolo, aprite il menù e iniziate a leggerlo voluttuosamente, pregustando già l’idea dei piatti che vi sono illustrati. Poi ad un certo punto leggete qualcosa che stona, strabuzzate gli occhi pensando di aver letto male e invece è tutto vero: il sugo di nutria. A cucinarla è lo chef Daniele Pivatello, 58 anni, cuoco originario di Cerea e residente a Gazzo Veronese, che al Corriere della Sera parla della nutria come di “un ingrediente qualsiasi”. “A New Orleans è un piatto come un altro”, racconta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

