Intrappolati in una grotta per quattro giorni | Kelly e Brucola salvati dai Vigili del Fuoco in provincia di Latina

Kelly e Brucola sono stati estratti dopo quattro giorni di permanenza in una grotta in provincia di Latina. Il salvataggio, condotto dai Vigili del Fuoco, ha richiesto precisione e attenzione in un ambiente complicato da raggiungere. La riuscita operazione testimonia la competenza e la determinazione delle forze di soccorso nel fronteggiare situazioni di emergenza in zone remote.

Un salvataggio complesso, portato avanti passo dopo passo in un'area difficile da raggiungere. Nei giorni scorsi i Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono intervenuti a Gaeta, in località Le Vignole, per soccorrere due cani rimasti bloccati all'interno di una cavità profonda circa 7 metri rispetto al piano di campagna. La segnalazione al 112 e il primo intervento sul posto. L'allarme è arrivato tramite una richiesta telefonica transitata attraverso il NUE 112. La squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta ha raggiunto la zona e ha verificato la presenza dei due animali intrappolati nel punto di caduta.

