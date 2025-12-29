Cuccioli caduti in un pozzo salvati dai vigili del fuoco

Tre cuccioli di cane sono stati recuperati dai vigili del fuoco dopo essere caduti in un pozzo artesiano nelle campagne della città. L'intervento rapido ha permesso di mettere in salvo gli animali, garantendo la loro sicurezza e benessere. L’operazione si è svolta con professionalità, evidenziando l’importanza del pronto intervento in situazioni di emergenza di questo genere.

I vigili del fuoco hanno recuperato tre cuccioli di cane caduti in un pozzo artesiano nelle campagne della città. A segnalare l'accaduto è stato il proprietario degli animali, che aveva tentato senza successo di recuperarli. Dopo la chiamata al numero di emergenza 112, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta prontamente per il salvataggio.

