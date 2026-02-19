Hera ha concluso i lavori la strada riapre dopo la messa in sicurezza della collina

Il Gruppo Hera ha completato i lavori di messa in sicurezza della collina a Ponte Verucchio, causando la riapertura di via Ponte. Venerdì 20 febbraio, la strada torna percorribile dopo settimane di chiusura. L’intervento ha riguardato il consolidamento del versante per prevenire ulteriori smottamenti. La riapertura porta sollievo ai residenti e ai pendolari che ogni giorno attraversano questa zona. La sicurezza della strada era diventata una priorità dopo i recenti cedimenti. Ora, i cittadini possono riprendere le loro attività quotidiane senza preoccupazioni.

Dopo mesi di lavori per risolvere il grave guasto al collettore fognario principale di vallata il cantiere ha portato a termine un'opera di fondamentale importanza per la sicurezza infrastrutturale del territorio Venerdì 20 febbraio a Ponte Verucchio riapre via Ponte. Lo fa sapere il Gruppo Hera che ha eseguito l'intervento per la messa in sicurezza definitiva del versante. La strada (SP 14) appartiene alla provincia di Rimini e dal 7 novembre 2025 dopo un dissesto idrogeologico è rimasta chiusa alla circolazione. Dopo mesi di lavori per risolvere il grave guasto al collettore fognario principale di vallata, il cantiere ha portato a termine un'opera di fondamentale importanza per la sicurezza infrastrutturale del territorio.