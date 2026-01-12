Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale di Ancona

L’Alga Atletica Arezzo ha ottenuto risultati significativi alla prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona, con medaglie e record personali. L’evento si è svolto il 12 gennaio 2026, offrendo agli atleti un’importante occasione di confronto e crescita nel settore indoor. Questa partecipazione testimonia l’impegno e la crescita della società nel panorama nazionale dell’atletica leggera indoor.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – Medaglie e record per l'Alga Atletica Arezzo nella prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona. Il 2026 ha preso il via nel capoluogo marchigiano in una manifestazione che ha proposto un confronto tra atleti e atlete da ogni zona della penisola nelle diverse specialità di velocità, lanci e salti, offrendo alla società aretina un banco di prova di alto livello in vista dei campionati regionali e italiani in calendario a febbraio. L'Alga Atletica Arezzo ha trovato evidenza soprattutto ne l salto in lungo della categoria Uomini dove Nicholas Gavagni del 2006 ha meritato la medaglia di bronzo con l'ottima prestazione di 7.

