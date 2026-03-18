Grande Fratello Vip quando percepisce Alessandra Mussolini? Svelato l’impressionante cachet

Alessandra Mussolini è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, iniziata il 17 marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. La partecipazione della politica italiana ha attirato l’attenzione del pubblico, mentre si è anche svelato il cachet percepito dall’ex parlamentare. La sua presenza nel reality ha suscitato discussioni tra gli spettatori e i media.

Alessandra Mussolini è tra le concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, partito lo scorso 17 marzo sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. La presenza della donna è stata molto chiacchierata sia in Italia che all'estero. L'ex parlamentare si è resa protagonista già di diversi scontri nel corso della prima diretta. La donna ha dimostrato di nutrire un certo rancore nei confronti di Selvaggia Lucarelli, in seguito all'esperienza fatta alcuni anni fa a Ballando con le stelle dove lei era concorrente. In queste ore, Alessandra Mussolini è finita al centro dell'attenzione per l'impressionante cachet che percepirebbe per fare il Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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