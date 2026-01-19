Quanti punti può guadagnare o perdere Jannik Sinner agli Australian Open? La proiezione turno per turno

Jannik Sinner si appresta a disputare gli Australian Open 2026 con 11.500 punti e come testa di serie. La sua performance durante il torneo potrebbe influenzare significativamente il suo punteggio, con possibilità di guadagnare o perdere punti a seconda dei risultati ottenuti. Di seguito, una proiezione dei punti che può accumulare o perdere turno dopo turno, considerando le eventuali vittorie e sconfitte.

Jannik Sinner si è presentato agli Australian Open 2026 da numero 2 del mondo con 11.500 punti all'attivo e martedì 20 gennaio farà il proprio esordio sul cemento di Melbourne affrontando il francese Hugo Gaston. Il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e dovrà cercare di onorare al meglio la cambiale da duemila punti che lo attende all'orizzonte. Sicuramente il 24enne resterà al secondo posto del ranking ATP al termine del primo Slam della stagione, visto che non può superare lo spagnolo Carlos Alcaraz (12.050, la sua cambiale è di 400 punti, visto che lo scorso anno fu sconfitto ai quarti di finale) o essere raggiunto dal tedesco Alexander Zverev (5.

