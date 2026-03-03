Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Indian Wells? La proiezione turno per turno

Jannik Sinner partecipa al Masters 1000 di Indian Wells 2026 con il ruolo di numero 2 del mondo e un punteggio di 10.400 punti. La sua partecipazione prevede una serie di incontri, con la possibilità di accumulare ulteriori punti in base ai risultati ottenuti turno dopo turno. La tabella delle proiezioni indica quanti punti potrebbe guadagnare in ogni fase del torneo.

Jannik Sinner si è presentato al Masters 1000 di Indian Wells 2026 da numero 2 del mondo con 10.400 punti all’attivo e si appresta a fare il proprio esordio sul cemento della località statunitense: ha beneficiato di un bye e dunque debutterà direttamente al secondo turno, affrontando l’australiano James Duckworth. Il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a rialzare la testa dopo aver perso la semifinale degli Australian Open e aver perso ai quarti di finale nel torneo ATP 500 di Doha. La buona notizia per il 24enne è che non avrà cambiali all’orizzonte, visto che lo scorso anno non partecipò a questo evento a causa della squalifica di tre mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

