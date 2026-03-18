Sofia Goggia e Laura Pirovano parteciperanno alle finali di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino in Norvegia. Goggia è prima nella classifica di specialità del superG, mentre Pirovano guida quella della discesa. Sono previste varie gare, con orari distinti per ciascuna disciplina. Entrambe sono atlete italiane impegnate nelle competizioni di fine stagione.

Sofia Goggia e Laura Pirovano disputeranno le Finali di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in programma in Norvegia: la prima è in testa nella classifica di specialità del superG, mentre la seconda guida la graduatoria relativa alla discesa. Ovviamente per le due azzurre l’attenzione sarà tutta per le gare citate, ma entrambe hanno più di 500 punti in classifica generale, dunque avranno diritto a disputare tutte le quattro gare individuali del programma, ma probabilmente nessuna delle due sarà al via in slalom. Si inizierà giovedì 19 e venerdì 20 con le prove cronometrate della discesa, che andrà poi in scena sabato 21 alle 12.30, mentre il superG si disputerà domenica 22 alle 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando gareggiano Goggia e Pirovano alle finali di Coppa del Mondo: gli orari delle singole gare

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