Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG | arrivata l’ultima qualificata alle Finali debutto assoluto

Sofia Goggia, atleta italiana, è arrivata tra le ultime qualificate alle Finali di Coppa del Mondo di superG e ha fatto il suo debutto assoluto in questa fase della stagione. Attualmente guida la classifica generale di specialità con 449 punti, in una competizione che si sta avvicinando alla conclusione. La sua presenza alle finali rappresenta un momento importante per la stagione di sci alpino.

Sofia Goggia si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di superG con l’attivo 449 punti e un vantaggio di 63 lunghezze nei confronti della neozelandese Alice Robinson, quando all’appello mancano soltanto le Finali di Lillehammer: l’appuntamento con questa specialità è per il 22 marzo, la fuoriclasse bergamasca riuscirà ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo? Sarà sufficiente un sesto posto per assicurarsi il trofeo, in caso di un riscontro peggiore bisognerà osservare il risultato che sarà conseguito dalla più immediata inseguitrice. Sulle nevi norvegesi si cimenteranno le migliori 25 classificate della graduatoria di... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG: arrivata l’ultima qualificata alle Finali, debutto assoluto Articoli correlati Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo di superG. E senza Vonn porte aperte anche in discesaArchiviate le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche per lo sci alpino è tempo di tuffarsi nuovamente nella Coppa del Mondo: il mese di... Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo! Contenuti e approfondimenti su Sofia Goggia Temi più discussi: Sofia Goggia | Bisogna rimanere concentrati perchè nelle prossime gare ci si gioca tutto | FISI TV; Sofia Goggia vince il secondo Superg di Coppa del mondo a Soldeu davanti a Emma Aicher; Sci, Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu: è il secondo successo in stagione; Sofia Goggia trionfa sui Pirenei: 'Gran gara all'attacco'. Sci alpino, Goggia si gioca due coppe in Val di Fassa. Pirovano prova a rompere la maledizioneLa Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna in Italia per una tre giorni dedicata completamente alla velocità. Si gareggia, infatti, in Val di ... oasport.it Sofia Goggia può vincere la Coppa del Mondo di superG: i punti persi e le combinazioni per l’ultima garaSofia Goggia è in testa alla classifica di specialità del superG femminile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l'azzurra col nono posto odierno ... oasport.it Cosa accomuna Sofia Goggia e Hello Kitty In primis, la gentilezza. L'intervista qui facebook Hello Kitty inaugura la campagna #BESTFRIENDSINSPORT scegliendo Sofia Goggia come prima ambasciatrice italiana. Alla Coppa del Mondo di sci femminile, con la campionessa italiana abbiamo parlato di “Minna Nakayoku”, sogni ancora nel cassetto e l' x.com