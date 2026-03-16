Calendario Mondiali atletica indoor 2026 | programma orari tv streaming

Il countdown verso i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026 è iniziato e l’evento si svolgerà a Torun dal 20 al 22 marzo. La competizione rappresenta il primo grande appuntamento internazionale della stagione e coinvolgerà atleti di tutto il mondo. Il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming sono stati annunciati e rendono l’attesa ufficialmente ufficiale.

Entra nel vivo il countdown verso i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, primo grande evento della stagione internazionale che si terrà a Torun da venerdì 20 a domenica 22 marzo. In attesa di concentrarsi esclusivamente sulle gare all’aperto, tante stelle globali saranno di scena questo weekend in Polonia nell’ambito di una rassegna iridata in sala che promette spettacolo. L’ambiziosa spedizione azzurra può contare su alcune eccellenze assolute del calibro di Mattia Furlani, già campione mondiale di salto in lungo nel 2025 sia outdoor che al coperto, ma anche su altri big del movimento italiano come Larissa Iapichino, la regina del... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streaming Articoli correlati Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2026: orari, programma, tv, streaming, italiani in garaIl World Indoor Tour 2026 di atletica si trasferisce in Serbia e per la precisione a Belgrado nel pomeriggio odierno in occasione della sesta tappa... Calendario Europei atletica 2026: orari giornalieri, programma, tv, streamingL’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni dopo la sfilza di trionfi messi in fila nella Capitale e cercherà di fare ancora una... Contenuti e approfondimenti su Calendario Mondiali Temi più discussi: Campionati del mondo di atletica indoor 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia; Mondiali Indoor: c'è Battocletti; Italia ai Mondiali di Atletica indoor 2026: i 26 convocati per Torun. Doualla da record; Italia, presenza da record a Torun: ecco i 26 azzurri convocati. Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor: tante punte di diamante, arriva il debutto di una giovanissimaL'Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Il ... oasport.it Atletica, 26 convocati azzurri per i Mondiali indoor: c’è anche DouallaRecord di presenze individuali eguagliato per la nostra Nazionale: da Furlani a Battocletti, da Fabbri a Iapichino, Diaz e Dosso, una spedizione con grandi ambizioni ... msn.com Scopriamo insieme le giornate mondiali sul calendario - facebook.com facebook #Sport. La #Pesca sportiva entra nel calendario eventi @RegioneER: chiuso accordo triennale con Fipsas per iniziative sul territorio. Ad aprile i mondiali nel ferrarese. Frisoni: “Passo importante per allargare ventaglio eccellenze" La #notizia regioneer.it/Sp x.com