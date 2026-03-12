Anna Trocker si qualifica per le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer! La wild card riservata alla promessa

Anna Trocker si è qualificata per le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer grazie alla vittoria nello slalom gigante dei Campionati Mondiali juniores di sci alpino a Narvik. La promessa dello sci ha ottenuto la wild card riservata, ottenendo così l’accesso alle fasi finali della competizione. La sua performance odierna ha rappresentato un passo importante per la stagione in corso.

Anna Trocker si è fatta un bel regalo per questa parte conclusiva della stagione, infatti la vittoria odierna a Narvik nello slalom gigante dei Campionati Mondiali juniores di sci alpino le consentirà di prendere parte alle Finali di Coppa del Mondo. Come da tradizione, in ogni singola specialità, oltre alle migliori 25 della classifica del circuito maggiore viene invitata anche la fresca campionessa iridata juniores di quella gara. La diciassettenne altoatesina, che ha disputato sin qui poche competizioni del Circo Bianco non entrando mai in zona punti, si è guadagnata quindi una wild card per gareggiare nel gigante in programma mercoledì 25 novembre sulla pista norvegese di Hafjell. 🔗 Leggi su Oasport.it

