Anna Trocker si prepara a partecipare alle finali della Coppa del Mondo di sci alpino, che si terranno dal 21 al 25 marzo a Lillehammer, in Norvegia. La sciatrice, attualmente campionessa juniores, è stata qualificata per due delle gare che si svolgeranno durante l'evento. La competizione riunirà alcuni dei migliori atleti del circuito internazionale in una delle località più note del panorama sciistico.

Anna Trocker sarà grande protagonista alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, che andranno in scena dal 21 al 25 marzo nel comprensorio di Lillehammer (Norvegia). La 17enne altoatesina si è qualificata agli atti conclusivi del massimo circuito internazionale dopo la doppia vittoria ottenuta ai Mondiali juniores: le affermazioni in gigante e in slalom le hanno permesso di conquistare la wild-card per la grande chiusura di stagione, dunque tra qualche giorno la vedremo in azione sulle nevi scandinave. Il regolamento delle Finali prevede che vi partecipano le migliori 25 della classifica di specialità, le atlete con più di 500 punti... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Trocker qualificate per due Finali di Coppa del Mondo! Lo status di iridata junior e quando gareggia

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