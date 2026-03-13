Sono state stabilite nuove regole sul decoro urbano che vietano i graffiti e le scritte vandaliche sui muri, l’uso di petardi e botti nelle aree pubbliche e i barbecue in città. Inoltre, è stato deciso di proibire di collocare oggetti sulle finestre di casa, di parcheggiare monopattini e biciclette vicino ai pali della segnaletica e di far esplodere dispositivi pirotecnici in zone pubbliche.

Scritte vandaliche sui muri, far esplodere botti, petardi e altri articoli pirotecnici nelle strade e in zone particolari, ma anche accendere il barbecue in città, collocare oggetti sulle finestre di casa, parcheggiare monopattini, bici ecc attorno ai pali della segnaletica. Sono questi alcuni dei provvedimenti che entreranno nel nuovo regolamento di polizia urbana dopo che ieri la giunta comunale ha approvato la proposta di aggiornamento del regolamento; il testo disciplina i comportamenti nello spazio pubblico e definisce le misure per la tutela del decoro, della sicurezza urbana e della convivenza civile. Le misure sono state presentate dall’assessore con delega alla sicurezza, Giovanni Zinni, e dal comandante della polizia locale, Marco Caglioti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Decoro urbano, ecco le nuove regole. Occhio a graffiti, petardi e barbecue

Articoli correlati

Graffiti, petardi e barbecue vietati: la giunta aggiorna il regolamento di polizia urbanaANCONA - La Giunta comunale ha approvato la proposta di aggiornamento del Regolamento di polizia urbana, il testo che disciplina i comportamenti...

“Sicurezza sì, ma con regole chiare”: a Riccione Fratelli d'Italia incalza su autovelox e decoro urbanoIl capogruppo Stefano Paolini chiede chiarezza sull’omologazione del dispositivo e interventi urgenti su verde, giochi e sicurezza stradale alla...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Decoro urbano

Temi più discussi: Decoro urbano, ecco le nuove regole. Occhio a graffiti, petardi e barbecue; Finanziamenti per riqualificazione, promozione e animazione e sostegno alle imprese: ecco le azioni per il rilancio del commercio urbano a Comacchio e a Estensi; La struttura della discordia. Teleriscaldamento, ecco le ruspe: Luogo sbagliato, il Comune si fermi; Marina di Ravenna: valorizzazione e decoro urbano in viale dei Mille.

Decoro urbano, presto il regolamento unicoUn regolamento unico per disciplinare il decoro urbano, la sicurezza e la convivenza civile nei dieci comuni del territorio. msn.com

Daspo urbano ed ecovigili a Sestri Levante: ecco il nuovo regolamento di poliziaTesto approvato dopo 15 anni: previsti controlli sui rifiuti, rimozione di bici e telecamere private a gestione pubblica ... ilsecoloxix.it

Comune di Jonadi: accordo con Retake per il decoro urbano e l’educazione ambientale x.com

Servizi mirati tra il 7 e l’11 marzo nell’area del quartiere Farini per sicurezza e decoro urbano - facebook.com facebook