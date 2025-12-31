Putin | La Russia crede nella vittoria Mosca insiste | Droni contro villa dello zar E mostra un filmato L' Ue | accuse infondate

Le tensioni tra Russia, Ucraina e l’Europa continuano a crescere, con accese accuse e smentite reciproche. Mosca sostiene di aver subito un attacco contro la villa di Putin, mentre Kiev nega ogni coinvolgimento. Nel frattempo, la Russia afferma che il sistema missilistico Oreshnik è ora operativo in Bielorussia, alimentando le preoccupazioni sulla stabilità regionale. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi accurata degli eventi.

Russia-Ucraina: Mosca mostra drone abbattuto contro la residenza del presidente. Putin «fiducia nella vittoria» - Putin, riferisce la Tass, si è congratulato separatamente con i partecipanti all'operazione militare speciale ... italiaoggi.it

Putin ai soldati, 'crediamo in voi e nella nostra vittoria' - Il presidente russo, Vladimir Putin, nel messaggio augurale di Capodanno si è rivolto in particolare ai soldati russi. ansa.it

L’Ucraina ha davvero tentato di colpire la residenza di Vladimir Putin o si tratta di una notizia non verificata, fatta circolare dalla Russia in un momento diplomatico cruciale per influenzare Donald Trump È la domanda che circola da quando Mosca ha parlato - facebook.com facebook

#Tg2000, #30dicembre 2025 - ore 12 #Ucraina #Russia #Trump #Zelensky #Putin #Odessa #Hamas #Israele #Gaza #Cina #Taiwan #Manovra #Pensioni #Finevita #Campobasso #PapaLeoneXIV #Saldi #TV2000 @tg2000it x.com

