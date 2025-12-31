Putin | La Russia crede nella vittoria Mosca insiste | Droni contro villa dello zar E mostra un filmato L' Ue |  accuse infondate

Le tensioni tra Russia, Ucraina e l’Europa continuano a crescere, con accese accuse e smentite reciproche. Mosca sostiene di aver subito un attacco contro la villa di Putin, mentre Kiev nega ogni coinvolgimento. Nel frattempo, la Russia afferma che il sistema missilistico Oreshnik è ora operativo in Bielorussia, alimentando le preoccupazioni sulla stabilità regionale. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi accurata degli eventi.

Mosca: «Attacco contro la villa di Putin». Kiev: «Menzogne». Mosca: «Il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Mosca insiste: «Raid ucraino contro la villa di Putin». E mostra la foto di un drone. L'Ue: accuse infondate a Kiev per ostacolare pace

putin russia crede vittoriaGuerra Ucraina, Putin: "La Russia crede nella vittoria" - Facciamo affidamento sulla nostra forza, su chi ci sta intorno, sui nostri cari, e siamo sempre pronti a offrire una spalla", ha sot ... tg24.sky.it

putin russia crede vittoriaRussia-Ucraina: Mosca mostra drone abbattuto contro la residenza del presidente. Putin «fiducia nella vittoria» - Putin, riferisce la Tass, si è congratulato separatamente con i partecipanti all'operazione militare speciale ... italiaoggi.it

putin russia crede vittoriaPutin ai soldati, 'crediamo in voi e nella nostra vittoria' - Il presidente russo, Vladimir Putin, nel messaggio augurale di Capodanno si è rivolto in particolare ai soldati russi. ansa.it

