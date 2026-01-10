Con auricolari e walkie-talkie all’esame della patente | denunciati

A Bergamo, due cittadini indiani di 40 e 25 anni sono stati denunciati per tentata truffa durante l’esame della patente di guida. Sono stati sorpresi con auricolari e walkie-talkie nascosti, collegati da remoto, nel tentativo di superare l’esame teorico. L’episodio evidenzia le misure di sicurezza adottate per prevenire frodi e garantire l’integrità delle prove di abilitazione alla guida.

Bergamo. Due cittadini di nazionalità indiana, di 40 e 25 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per tentata truffa in concorso dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di superare l’esame teorico per la patente di guida utilizzando dispositivi elettronici nascosti e collegati da remoto. L’episodio è avvenuto giovedì pomeriggio (8 gennaio) alla Motorizzazione Civile di Bergamo, dove i Carabinieri della Stazione di Curno sono intervenuti su richiesta del Presidente della Commissione d’esame, insospettito da un possibile comportamento irregolare da parte di alcuni candidati. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di accertare che i due uomini, mentre stavano sostenendo la prova teorica, occultavano sulla propria persona apparecchi elettronici verosimilmente utilizzati per ricevere suggerimenti dall’esterno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Raffica di truffe all'esame della patente, quattro denunciati Leggi anche: Vigilantes “armati“ di spray e walkie-talkie Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bergamo, all'esame della patente con auricolare e walkie-talkie. Due indiani denunciati - I carabinieri di Curno sono intervenuti in Motorizzazione su segnalazione del presidente di commissione. bergamo.corriere.it

