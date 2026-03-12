Pussycat Dolls | nuovo singolo e tour ma l’Italia è esclusa

Le Pussycat Dolls hanno ufficialmente annunciato il ritorno con il nuovo singolo Club Song e un imminente tour mondiale che partirà dalla California per approdare in Europa a settembre, sebbene l'Italia sia assente dal calendario delle tappe europee. La formazione attuale è ridotta a tre componenti: Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts, dopo che le altre ex-membri hanno lasciato il gruppo per motivi personali o professionali negli anni scorsi. L'annuncio giunge sei anni dopo il te . 🔗 Leggi su Ameve.eu

