Pure parlare con un ambasciatore è vietato

La sinistra ha sollevato uno scandalo dopo che il viceministro degli Esteri ha incontrato un diplomatico di Putin alla Farnesina. È stato vietato anche parlare con un ambasciatore. La discussione si è acceso su questa visita, rivelando tensioni politiche e divergenze tra le forze di governo e l’opposizione. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un dibattito più ampio sulle relazioni internazionali e le misure di sicurezza.

Ma in effetti: come si permette questo Cirielli? Incontra un ambasciatore? Chi si crede di essere? Il viceministro degli Esteri? Che dite? Ah, Cirielli è il viceministro degli Esteri. Va beh, fa lo stesso: come si permette il viceministro degli Esteri di incontrare un ambasciatore screditato? Che dite? Che l’ambasciatore è accreditato? È regolarmente in servizio? Svolge normale attività diplomatica? Va beh, fa lo stesso: come si permette il viceministro degli Esteri di incontrare un ambasciatore regolarmente accreditato senza prima avvertire il presidente Mattarella? Possibile che esistano ancora esponenti del governo convinti di poter svolgere le loro funzioni, e magari persino le loro minzioni, senza prima chiedere il permesso al Colle? Sono testoni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pure parlare con un ambasciatore è vietato Articoli correlati Leggi anche: Picierno a Radio Atreju con Fidanza, gli odiatori rossi si scatenano: vietato parlare con il “nemico” Vietato parlare di Cutro a scuola senza contraddittorioUn caso di presunta censura interna a una scuola superiore di Crotone ha sollevato un acceso dibattito sul modo in cui le istituzioni educative... The CEO fell for his bodyguard, unaware she's his wife from six years ago—and they have a child! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pure parlare Discussioni sull' argomento Sferisterio, c’è pure Arisa: in arena l’estate sarà pop con nove artisti per undici serate; Punto nave e pit-stop. Messaggio ai lettori; Manager sanità Iacolino indagato: Favori al boss, lo fece parlare con vicepresidente Antimafia; Lele Adani: Nazionale? Siamo superiori all'Irlanda del Nord. Confido sul blocco Inter e in Donnarumma, il nostro fuoriclasse. Domanda: come è la serie Justice League Dark A vedere il cast di protagonisti e pure i nomi degli autori sembrerebbe interessante ma non ne ho mai sentito parlare molto. - facebook.com facebook Tornare a parlare di naturalezza, di semplicità e delle cose pure che emozionano. Con queste parole @Leogassofficial introduce il brano, “Naturale”, che lo vedrà di nuovo protagonista a @SanremoRai. Ascolta l’intervista: shorturl.at/pZUq3 x.com