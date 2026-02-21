Picierno a Radio Atreju con Fidanza gli odiatori rossi si scatenano | vietato parlare con il nemico

Picierno ha criticato duramente la decisione di impedire il confronto con Fidanza durante una trasmissione radiofonica, accusando i sostenitori di un clima di ostilità. La polemica nasce dal divieto di dialogo tra le parti avvenuto in diretta, che ha suscitato proteste tra chi ritiene che il confronto sia fondamentale per un dibattito aperto. La discussione si è infiammata quando alcuni ascoltatori hanno espresso commenti negativi sui social.

© Secoloditalia.it - Picierno a Radio Atreju con Fidanza, gli odiatori rossi si scatenano: vietato parlare con il “nemico”

Vietato confrontarsi con gli avversari. Peggio ancora se la 'location' del match è quella di Radio Atreju. A finire nel tritacarne social dei compagni ortodossi, cresciuti ad antifascismo militante, questa volta è Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente di punta dell'ala riformista dem. È bastato accettare l'invito a incrociare goliardicamente i guantoni con Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI a Strasburgo, per venire assalita di critiche pesantissime. È la stessa Picierno a rammaricarsene su X dando una lezione di civiltà e di democrazia agli haters rossi.