Vietato parlare di Cutro a scuola senza contraddittorio

L’Ufficio Regionale ha imposto il divieto di discutere della tragedia di Cutro nelle classi, causando polemiche tra insegnanti e studenti. La decisione riguarda una scuola superiore di Crotone, dove alcuni docenti volevano affrontare l’argomento, ma sono stati fermati dall’ufficio. In risposta, alcuni insegnanti hanno denunciato una limitazione alla libertà di espressione e al diritto di informazione degli studenti, in un momento in cui l’incidente ha suscitato grande interesse pubblico.

Crotone, Censura a Scuola sulla Tragedia di Cutro: L'Ufficio Regionale Interviene. Un caso di presunta censura interna a una scuola superiore di Crotone ha sollevato un acceso dibattito sul modo in cui le istituzioni educative italiane dovrebbero affrontare eventi traumatici di rilevanza nazionale. Un dirigente scolastico avrebbe impedito una discussione sul naufragio di Cutro, avvenuto nel febbraio 2023, provocando l'intervento dell'ufficio regionale, che ha definito tale comportamento "inopportuno". La vicenda, emersa nel pomeriggio del 15 febbraio 2026, riaccende i riflettori sulla libertà di espressione e sulla necessità di un approccio equilibrato all'interno del contesto educativo.