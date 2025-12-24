Il Pd in Puglia vara il salario minimo sugli appalti Ma i portieri della regione prendono molto meno
La Regione Puglia ha approvato una legge che introduce il salario minimo obbligatorio negli appalti pubblici, con l’obiettivo di garantire tutele salariali ai lavoratori. Tuttavia, alcuni lavoratori, come i portieri, continuano a percepire retribuzioni inferiori rispetto ai nuovi standard stabiliti dalla normativa regionale. La misura rappresenta un passo importante, ma restano ancora questioni da affrontare per assicurare piena equità e tutela a tutti i lavoratori coinvolti.
La Regione Puglia ha aperto il varco per il riconoscimento per legge del salario minimo come obbligo per i suoi appalti, ma – per o.
