La Regione Puglia ha approvato una legge che introduce il salario minimo obbligatorio negli appalti pubblici, con l’obiettivo di garantire tutele salariali ai lavoratori. Tuttavia, alcuni lavoratori, come i portieri, continuano a percepire retribuzioni inferiori rispetto ai nuovi standard stabiliti dalla normativa regionale. La misura rappresenta un passo importante, ma restano ancora questioni da affrontare per assicurare piena equità e tutela a tutti i lavoratori coinvolti.

La Regione Puglia ha aperto il varco per il riconoscimento per legge del salario minimo come obbligo per i suoi appalti, ma – per o. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Pd in Puglia vara il salario minimo sugli appalti. Ma i portieri della regione prendono molto meno

Leggi anche: Via libera al salario minimo negli appalti in Puglia. La Consulta respinge il ricorso del governo Meloni contro la Regione

Leggi anche: Salario minimo sugli appalti. Lo “scatto“ del Comune

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Pd in Puglia vara il salario minimo sugli appalti. Ma i portieri della regione prendono molto meno - I portieri del palazzo del consiglio regionale postano le buste paga: otto euro lordi, uno in meno di quanto previsto dal salario minimo Pd. ilfoglio.it