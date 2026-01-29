La Regione Puglia pubblica primo bando con salario minimo | Tutela dei lavoratori
La Regione Puglia ha annunciato il primo bando che prevede un salario minimo di 9 euro all’ora. La legge, approvata nel passato consiglio regionale e confermata dalla Corte Costituzionale, mira a tutelare i lavoratori. Ora le aziende che parteciperanno al nuovo appalto dovranno rispettare questa soglia, segnando un passo importante per la tutela dei diritti nel settore.
La Regione Puglia ha pubblicato il primo appalto con l'applicazione della legge sul salario minimo da 9 euro l'ora, approvata nella scorsa consiliatura e confermata dopo il sì della Corte Costituzionale. Nello specifico, si tratta dell'avviso pubblico per l’affidamento dei servizi di vigilanza.🔗 Leggi su Baritoday.it
