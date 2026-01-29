La Regione Puglia pubblica primo bando con salario minimo | Tutela dei lavoratori

Da baritoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha annunciato il primo bando che prevede un salario minimo di 9 euro all’ora. La legge, approvata nel passato consiglio regionale e confermata dalla Corte Costituzionale, mira a tutelare i lavoratori. Ora le aziende che parteciperanno al nuovo appalto dovranno rispettare questa soglia, segnando un passo importante per la tutela dei diritti nel settore.

La Regione Puglia ha pubblicato il primo appalto con l'applicazione della legge sul salario minimo da 9 euro l'ora, approvata nella scorsa consiliatura e confermata dopo il sì della Corte Costituzionale. Nello specifico, si tratta dell'avviso pubblico per l’affidamento dei servizi di vigilanza.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Regione Puglia

Con il ricorso contro la Puglia sul salario minimo il governo Meloni ha tentato ancora di attaccare i lavoratori

Il governo Meloni ha presentato un ricorso contro la legge regionale della Puglia sul salario minimo, accusando la normativa di violare competenze statali.

Donno: "Una Puglia popolare tra sanità pubblica, salario minimo e lotta all'emergenza abitativa"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Focus On del 29 gennaio 2026 - Alessia Araneo con i Cinque Stelle all’opposizione di Bardi

Video Focus On del 29 gennaio 2026 - Alessia Araneo con i Cinque Stelle all’opposizione di Bardi

Ultime notizie su Regione Puglia

Argomenti discussi: Webinar formativo per facilitatori digitali: Portale Prenotazioni e Portale del Contribuente; Rischio Radon: approvato il nuovo piano d’azione della Regione Puglia; Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Puglia - Circoscrizione Elettorale di Lecce; Puglia: contributi per le rinnovabili negli impianti sportivi pubblici.

la regione puglia pubblicaLa Regione Puglia pubblica primo bando con salario minimo: Tutela dei lavoratoriSi tratta dell'avviso pubblico per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia e portierato per le sedi dell'Ente, relativo agli esercizi 2026–2027 ... baritoday.it

la regione puglia pubblicaLa Regione Puglia pubblica il primo bando con salario minimo a 9 euro l'ora(ANSA) - BARI, 29 GEN - E' stato pubblicato il primo avviso di gara della Regione Puglia con la clausola del salario minimo pari a 9 euro l'ora. Il servizio che la Regione intende appaltare per tutte ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.