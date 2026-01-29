Carrarese I giovani come riserva aurea Hasa è l’under azzurro più utilizzato

La Carrarese sta sorprendendo in questa stagione di Serie B e una delle chiavi del suo successo sono i giovani. La squadra punta molto sui talenti più giovani, con Hasa che si mette in evidenza come l’under azzurro più impiegato. Le sue prestazioni e l’uso costante dall’allenatore dimostrano quanto la società creda nel futuro e nelle risorse della propria cantera.

Nella Carrarese che sta uscendo fuori prepotentemente in questo campionato di Serie B sta avendo un’incidenza sempre più preponderante la “quota“ giovani. Contro l’Empoli erano quattro gli Under in campo dal primo minuto: Calabrese, Hasa, Rubino ed Abiuso. Se quest’ultimo, essendo nato nel 2003, non contribuisce al minutaggio retribuito dalla Lega B, tutti gli altri stanno facendo accumulare introiti nelle casse societarie. E’ prevista, infatti, una premialità per i ragazzi di nazionalità italiana nati dal 2004 in poi. Il tariffario contempla una cifra piena, non ancora non resa nota, per gli Under 21 di proprietà e una ridotta al 75% per gli Under in prestito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Carrarese si prepara alla sfida con il Mantova, un match importante per la classifica.

