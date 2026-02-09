L’Atalanta supera la prova di maturità | Krstovic e Zappacosta stendono la Cremonese

L’Atalanta batte la Cremonese con due gol di Krstovic e Zappacosta. La squadra bergamasca ha mostrato carattere e determinazione, superando le difficoltà contro una rivale che aveva già fatto soffrire in passato. Una vittoria che dà morale e conferma che la formazione di Gasperini può affrontare anche le squadre considerate più deboli.

Bergamo. Una risposta convinta e convincente, prima di tutto verso sé stessa. Così l'Atalanta si mette alle spalle il tabù 'piccole', ammesso che tale potesse essere definito. Il posticipo del lunedì contro la Cremonese porta una vittoria per 2-1 con brivido finale che segue il tris rifilato quattro giorni prima alla Juventus e riporta i nerazzurri a meno 7 dalla soglia della zona Champions League, occupata proprio dai bianconeri a 46 punti, contro i 39 della Dea — o meglio, 40 meno uno, per ripescare un vecchio adagio del presidente Antonio Percassi. Punti che servono, da ottenere in quella che era una partita meno insidiosa rispetto alle altre di questo mese di febbraio da urlo: Como, la stessa Juve, Dortmund per due volte, Lazio, Napoli.

