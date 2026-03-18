Pronostico Shakhtar Donetsk-Lech Poznan | altra vittoria in cassaforte

L'incontro tra Shakhtar Donetsk e Lech Poznan si svolgerà negli ottavi di finale di Conference League. La partita è programmata e sarà possibile seguirla in diretta, con le probabili formazioni già annunciate. La squadra ucraina si presenta con buone probabilità di ottenere un risultato favorevole, considerando la sua posizione attuale nel torneo.

Shakhtar Donetsk-Lech è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Tutto semplice per la squadra ucraina dello Shakhtar. La vittoria per tre a uno in trasferta nella sfida d’andata – anche se il ritorno come sappiamo si gioca a campo neutro – è un bottino troppo importante per essere dilapidato nel match di ritorno. Non c’è stata storia. Una superiorità evidente sin dai primi minuti che poi si è tramutata in un risultato finale che ha fatto la differenza e che ha messo in cassaforte il passaggio del turno. Senza nemmeno girarci intorno, sappiamo benissimo che lo Shakhtar, per... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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