Il 12 marzo 2026 alle 18:45 si disputa la partita tra Lech Poznan e Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale di Conference League. Il Lech Poznan ha superato uno spareggio per arrivare a questa fase e giocherà in casa contro la squadra ucraina. La gara di andata si svolge davanti al pubblico del Lech Poznan.

Dopo aver passato lo spareggio, il Lech Poznan si trova di fronte lo Shakhtar Donetsk per gli ottavi di finale è gioca la gara d’andata di giovedì davanti al proprio pubblico. I polacchi stanno deludenti in campo nazionale, fuori dalla coppa e indietro in campionato, per cui la Conference League rappresenta un importante obiettivo stagionale,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lech Poznan-Shakhtar Donetsk (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Articoli correlati

KuPS-Lech Poznan (Conference League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni , quote, pronosticiPlayoff di Conference League che partono quest’oggi e che vedono tra le 8 gare in programma i campioni polacchi del Lech Poznan sul campo dei...

Una raccolta di contenuti su Lech Poznan Shakhtar Donetsk Conference...

Temi più discussi: PREVIEW | Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk - team news, lineups, predictions; Conference League 2025-2026, Fiorentina agli ottavi: il tabellone completo e il calendario verso alla finale; Pronostico Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk – 12 Marzo 2026; Lech Poznan-Shakhtar Donetsk (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici.

Pronostico Lech Poznan-Shakhtar Donetsk: nella storia non è mai successoLech Poznan-Shakhtar Donetsk è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Si sono affrontate quattro volte nella storia queste due squadr ... ilveggente.it

Pronostico Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk – 12 Marzo 2026La sfida di UEFA Europa Conference League in programma il 12 Marzo 2026 alle 18:45 allo storico Stadion Poznan promette intensità e valore tecnico. Lech ... news-sports.it

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/KfqEgB9 #scommesse #pronostici x.com

Il tabellone della Conference è definito. Se l'AZ passa il proprio turno troverà una tra Shakhtar o Lech Poznan, dove giocherà il ritorno in casa. In caso di ulteriore passaggio in semifinale giocherà invece il ritorno in trasferta. - facebook.com facebook