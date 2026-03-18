Pronostico Rayo Vallecano-Samsunspor | non è tempo di impresa

Da ilveggente.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si gioca la partita tra Rayo Vallecano e Samsunspor, valida per gli ottavi di finale di Conference League. La sfida si terrà allo stadio della squadra spagnola e sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme online. Nessuna delle due formazioni ha ancora una lunga storia di successi in questa competizione, ma entrambe sono determinate a passare il turno.

Rayo Vallecano-Samsunspor è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico  In vantaggio di due gol grazie al tre a uno rifilato in Turchia nella gara d’andata, il Rayo Vallecano – che ha pareggiato nel posticipo in Liga di lunedì sera contro il Levante – ha di fatto chiuso il discorso qualificazione contro i turchi del Samsunspor e deve gestire un risultato che lascia sereni in Spagna. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quella della scorsa settimana, a mettere in evidenza quello che è un divario netto che crediamo non sia mai stato in discussione, è stato il primo incrocio tra queste due squadre. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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