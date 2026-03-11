Nel match degli ottavi di finale di Conference League, Sigma Olomouc e Mainz si affrontano in una partita importante. La squadra ceca, che gioca in casa, cerca di portare avanti il suo cammino europeo, mentre il Mainz, reduce da una stagione complicata in campionato, tenta di ottenere una vittoria per rilanciarsi. La partita si terrà in Europa e sarà visibile su canali specifici.

Sigma Olomouc-Mainz è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Non sta vivendo, almeno in Germania, una buona stagione il Mainz, in lotta per la salvezza. Mentre in Europa qualche sorriso potrebbe anche arrivare, a partire da questa trasferta sul campo del Sigma Olomouc. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una squadra, quella di casa, che vince spesso ma che in una gara d’andata e ritorno, in ogni caso, terrebbe aperto il discorso qualificazione. Il motivo è presto spiegato: in sei delle ultime sette vittorie che il Sigma ha conquistato, la stessa affermazione è arrivata con un solo gol di scarto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sigma Olomouc-Mainz: i sorrisi in Europa

