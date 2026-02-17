Pronostico Sigma Olomouc-Losanna | lo scarto sarà minimo

Il match tra Sigma Olomouc e Losanna si gioca per gli spareggi di Conference League, e il motivo è che il Sigma Olomouc ha ottenuto risultati positivi contro le squadre svizzere, con tre vittorie e un pareggio, mentre il Losanna ha faticato di più contro le squadre della Repubblica Ceca, segnando solo una vittoria.

Sigma Olomouc-Losanna è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla Se il Sigma Olomouc ha comunque un bilancio importante contro squadre svizzere – tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte – quello degli ospiti contro formazioni della Repubblica Ceca è decisamente diverso. Una sola affermazione in otto partite. E già questo potrebbe essere considerato come un segnale. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In generale non parliamo di due club che stanno vivendo il loro momento di forma migliore. Tutt'altro. Due sconfitte di fila per i padroni di casa, cinque gare senza vittorie per gli ospiti.