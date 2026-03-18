Pronostico Liverpool-Galatasaray | il tabù trasferte fa sperare i Reds

Mercoledì sera alle 21:00 si sfidano Liverpool e Galatasaray, in una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La gara si svolge allo stadio di Liverpool, dove i Reds cercano di superare il tabù delle trasferte in questa competizione. La diretta sarà trasmessa in televisione, con le formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Liverpool-Galatasaray è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Da Istanbul non si passa. Ed il Galatasaray, già giustiziere della Juventus in questa Champions League grazie ad una roboante vittoria nel proprio stadio, l’ha ribadito anche nell’andata dell’ottavo di finale con il Liverpool, piegato 1-0 una settimana fa da un gol di Lemina. Stesso risultato che era uscito fuori dalla sfida con i Reds dello scorso settembre, allora valida per la fase campionato. Un altro 1-0, con la firma di Osimhen su calcio di rigore. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Galatasaray: il tabù trasferte fa sperare i Reds Articoli correlati Copenaghen-Napoli, Conte sfida il tabù trasferte in emergenza: pronosticoLa trasferta di Copenhagen sarà rivelatrice, per il Napoli di Antonio Conte, giunto al bivio a due giornate dal termine della fase a girone unico... Galatasaray Liverpool 1-0: i turchi stendono anche i Reds dopo la Juve. Decide l’ex bianconero LeminaSenesi Juve, dalla Premier offrono più soldi: Comolli indietro rispetto alla concorrenza. Aggiornamenti e notizie su Pronostico Liverpool Galatasaray il... Temi più discussi: Champions, Galatasaray – Liverpool: pronostico e probabili formazioni; Liverpool-Galatasaray pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto; Pronostico Liverpool-Galatasaray quote ritorno ottavi Champions; Pronostico Liverpool-Galatasaray: analisi e probabili formazioni 18/03/2026 Champions League. Pronostico Liverpool-Galatasaray: il tabù trasferte fa sperare i RedsLiverpool-Galatasaray è un ottavo di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Liverpool-Galatasaray pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Liverpool-Galatasaray con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto. calciomercato.com WILFRIED SINGO FA COSE TURCHE Il primo round della doppia sfida tra Galatasaray e Liverpool va ad appannaggio dei turchi, decisamente una squadra diversa da quella timorosa ed impaurita vista a Torino due settimane fa. Decide un goal di Lem - facebook.com facebook Champions League, via agli ottavi A Istanbul si gioca Galatasaray-Liverpool. I turchi di Buruk arrivano carichi dopo aver eliminato la Juventus e il derby vinto col Besiktas (gol di Osimhen). Reds di Slot concentrati sulla Champions dopo il 3-1 al Wolver x.com