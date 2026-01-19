Copenaghen-Napoli rappresenta una sfida importante per gli azzurri, in un momento di emergenza a causa degli infortuni di Politano e Rrahmani. Nonostante le assenze, gli esperti ritengono il Napoli favorito rispetto ai danesi. La partita sarà un banco di prova per la squadra di Antonio Conte, che cerca di mantenere il trend positivo anche in trasferta.

La trasferta di Copenhagen sarà rivelatrice, per il Napoli di Antonio Conte, giunto al bivio a due giornate dal termine della fase a girone unico della Champions League. Le due squadre hanno gli stessi punti, gli azzurri sono usciti sconfitti da ogni trasferta internazionale di quest'anno (Manchester City, Psv, Benfica) e hanno perso anche Politano e Rrahmani per problemi muscolari. Scopriamo pronostico e quote di Copenhagen-Napoli, in programma martedì alle 21. Gli azzurri in Europa segnano molto poco (6 gol in 6 partite), a differenza dei danesi che viaggiano a medie più alte (10 reti all'attivo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Copenaghen-Napoli, Conte sfida il tabù trasferte in emergenza: pronostico

Pronostico Copenaghen-Napoli: grosso rischio nell’emergenzaCopenaghen-Napoli, incontro valido per la settima giornata della fase a gironi di Champions League, si disputa martedì alle 21.

Napoli in emergenza a Copenaghen: nove assenti per ConteIl Napoli affronta una trasferta difficile a Copenaghen, con nove giocatori assenti per motivi vari.

