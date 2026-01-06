Pronostico e quote Marin Cilic – Nuno Borges Hong Kong 07-01-2026

Il 7 gennaio 2026, Marin Cilic e Nuno Borges si sfideranno sul campo numero 1 a Hong Kong, in un match che si svolgerà intorno alle 8 del mattino in Italia. Di seguito, le previsioni e le quote per questa partita, analizzando le rispettive performance e le possibilità di vittoria di ciascun giocatore.

Marin Cilic e Nuno Borges si affronteranno sul campo numero 1 quando in Italia saranno circa le 8 del mattino. L'intramontabile croato è riapparso in grande forma contro Mannarino, battuto 6-3 6-2 senza perdere mai la battuta, anzi salvando la sola palla break concessa in un match nel quale ha servito nove ace. Bene comunque .

