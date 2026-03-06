Pronostico e quote Matteo Berrettini – Alexander Zverev Indian Wells 06-03-2026

Alle ore 20:00 italiane si svolgerà sul campo centrale di Indian Wells il match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, che aprirà il programma della giornata. Il tedesco Zverev, che non ha giocato nel primo turno grazie a un bye, scenderà in campo dopo l’italiano. Entrambi i tennisti sono pronti a confrontarsi nel torneo californiano.

Matteo Berrettini e Alexander Zverev apriranno il programma sul campo centrale di Indian Wells intorno alle ore 20:00 italiane con il tedesco che entra in scena solo ora dopo aver usufruito di un bye al primo turno. L’azzurro invece ha dovuto faticare molto per avere la meglio del veterano Mannarino, piegato in rimonta per 4-6. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Berrettini – Alexander Zverev, Indian Wells 06-03-2026 Pronostico e quote Matteo Berrettini – Adrian Mannarino, Indian Wells 04-03-2026Matteo Berrettini e Adrian Mannarino si giocheranno la qualificazione al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells intorno alla mezzanotte... Pronostico e quote Flavio Cobolli – Miomir Kecmanovic, Indian Wells 06-03-2026Flavio Cobolli e Miomir Kecmanovic aprono il programma sul campo numero 6, dunque intorno alle ore 20:00 italiane. Contenuti utili per approfondire Matteo Berrettini. Temi più discussi: Berrettini-Zverev, pronostico, quote e dove vedere il secondo turno Indian Wells; Pronostico e quote Matteo Berrettini – Adrian Mannarino, Indian Wells 04-03-2026; Pronostico Matteo Berrettini - Alexander Zverev - ATP Indian Wells; Pronostico e quote Matteo Berrettini – Adrian Mannarino Indian Wells 04-03-2026. Pronostico Berrettini-Mannarino 4 marzo 2026Pronostico Berrettini-Mannarino 4 marzo 2026. Analisi, guida tv, quote e scommesse tennis sul primo Master 1000 della stagione, Indian Wells. betitaliaweb.it Pronostico Matteo Berrettini-Ignacio Buse: le scommesse sui quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2026 di TennisPronostico Berrettini-Buse 20 febbraio 2026. Analisi, quote, guida tv, statistiche e consigli per le scommesse di tennis, ATP Rio de Janeiro. betitaliaweb.it Matteo Berrettini Italia - facebook.com facebook Più forte anche dei crampi Le parole di Matteo Berrettini dopo aver sconfitto Mannarino all’esordio a Indian Wells x.com