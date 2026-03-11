Crystal Palace-Aek Larnaca andata ottavi Conference League 2025 2026

Il 20252026 Crystal Palace e Aek Larnaca si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. La partita si svolge in Inghilterra e rappresenta il primo step di questa fase a eliminazione diretta. Gli inglesi, che giocano in casa, sono chiamati a mantenere alta la concentrazione, mentre i ciprioti, in trasferta, sono pronti a mettere in campo tutta la loro imprevedibilità.

Gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League 20252026. Gli inglesi non possono permettersi errori in Europa, ma devono stare attenti all'imprevedibilità dei ciprioti. Crystal Palace-Aek Larnaca si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 21 presso il Selhurst Park. C RYSTAL PALACE-AEK LARNACA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi sono reduci da un momento nel complesso buono, come dimostrano le due vittorie nelle ultime tre gare, contro Tottenham e Wolverhampton. La squadra di Glasner si sta tenendo così a debita distanza dalle zone pericolose della classifica e punta ad un finale di stagione dignitoso. I ciprioti sono una delle grandi sorprese della Conference League, mentre in patria sono protagonisti di una bella lotta a quattro con Omonia, Apollon e Pafos.